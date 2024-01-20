SHOT: У советской актрисы Ларисы Лужиной нашли угрозу инсульта

Диагноз врачей — пароксизмальная форма фибрилляции предсердий на фоне повышенного давления.У актрисы Ларисы Лужиной нашли угрозу инсульта, диагноз врачей — пароксизмальная форма фибрилляции предсердий на фоне повышенного давления.
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