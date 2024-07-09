Все рехнулись и обсуждают какого сорта ракета, упавшая на территорию больницы Охматдет, о которой еще вчера никто из вас не знал.
Пишут киевляне, очень любопытно, советую прочитать
Комментарии
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Анатолий Страшко
Вы, птичка воробей, не в курсе. По ТВ сегодня показали как рыбаки на Каспии пролет наших ракет засняли телефонами. Именно крылатых ракет.
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Как любая жидовка заносчивая при удаче. Когда то пела. И вознеслась, не понимая, что в тираже. Вот бегает по миру, спасает и заработанное и наворованное. Ведь налоги многомиллионные не платила. Это же факт. Но и в СССР и потом в России они от налогов уходили благодаря сплошному жидовству в нужных органах.
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3 час.
В
Воробей
Ну, если подумать, то действительно, ОЧЕНЬ издалека и в чистом обзоре, как в море, что-то довольно быстро мчащееся лучше всего заснимать. А вот в городе, где дистанция до объекта относительно маленькая и где здания мешают обзору, времени для отреагирования очень мало. Потому, полагаю, что это фейк.
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8 мин.
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