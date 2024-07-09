Пишут киевляне, очень любопытно, советую прочитать

Анатолий Страшко Вы, птичка воробей, не в курсе. По ТВ сегодня показали как рыбаки на Каспии пролет наших ракет засняли телефонами. Именно крылатых ракет.

АС Анатолий Страшко Как любая жидовка заносчивая при удаче. Когда то пела. И вознеслась, не понимая, что в тираже. Вот бегает по миру, спасает и заработанное и наворованное. Ведь налоги многомиллионные не платила. Это же факт. Но и в СССР и потом в России они от налогов уходили благодаря сплошному жидовству в нужных органах.