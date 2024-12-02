Сразу несколько инвесторов заинтересовались рекультивацией терриконов в ДНР Как сообщил первый вице-премьер ДНР Чертков, переговоры ведутся примерно с 5 инвесторами, однако важна не сама переработка, а то, насколько она будет глубокой.