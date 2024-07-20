Начался парад магнитных бурь: как пережить шторм с 18 по 23 июля

С 18 по 23 июля 2024 года Землю охватит затяжной геошторм, вызванный вспышкой на Солнце. Этот период станет настоящим испытанием для метеозависимых людей, поскольку магнитная буря продлится целых шесть дней.
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