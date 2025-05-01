Что означает для Украины статус колонии в контексте её международной политики? Почему американские компании получают значительные налоговые льготы и привилегии в Украине? Как будет осуществляться приоритет США при заключении контрактов с другими странами? Поздравляю сторонников Зеленского и Бандеры с получением официального колониального статуса.
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