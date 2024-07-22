В Ростовской области потушили природные пожары после атаки беспилотников

В регионе сбили 47 беспилотников.Пожар в Ростовской области, который начался после атаки украинских беспилотников, оперативно потушили, сообщил губернатор Василий Голубев в своём телеграм-канале Напомним, что Ростовская область снова подверглась атаке украинских беспилотников.