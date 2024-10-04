Все вкусное вредно!

Оо Как же часто можно услышать это одно из величайших заблуждений человечества или другое.Ну а что вы едите, если так от многого отказались? Это ещё одно великое заблуждение – что если не есть многое вредное и то, где оно есть в составе, то есть вообще нечего! А ведь вкусное может быть и мега – полезно! Кето – питание!Масса рецептов и крутых правил питания! И будет вам счастье! Проверено на личном опыте и уже начинает и правда активно входить в жизнь многих думающих о своём здоровье и качестве жизни людей!Что безусловно не может не радовать! И сразу много энергии, отсутствие неуемного чувства голода и только польза для организма! .