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Татар-информ

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Клиенты крупных банков получили доступ к операциям с цифровым рублем

Клиенты крупных банков получили доступ к операциям с цифровым рублем

Фото от Банк ВТБ (ПАО) С 1 сентября 2026 года крупнейшие российские банки начали предоставлять клиентам возможность открывать счета цифрового рубля и совершать с ними операции – это предусмотрено поэтапным планом распространения новой формы национальной валюты Банка России.

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