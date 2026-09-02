Клиенты крупных банков получили доступ к операциям с цифровым рублем

Фото от Банк ВТБ (ПАО) С 1 сентября 2026 года крупнейшие российские банки начали предоставлять клиентам возможность открывать счета цифрового рубля и совершать с ними операции – это предусмотрено поэтапным планом распространения новой формы национальной валюты Банка России.