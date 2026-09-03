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Мировое обозрение

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Путин ответил на вопрос о влиянии СВО на демографию, сравнив показатели России и Японии

Путин ответил на вопрос о влиянии СВО на демографию, сравнив показатели России и Японии

Владимир Путин на полях Восточного экономического форума дал развернутый ответ на вопрос, который в последние месяцы все чаще звучит и в экспертных дискуссиях, и в общественных обсуждениях: насколько специальная военная операция определяет демографическую динамику России.

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