В МВД рассказали об ущербе от хищения материнского капитала в России

На данный момент зафиксировано 708 эпизодов незаконного получения социальных пособий и средств.В интервью ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал о случаях хищения социальных выплат и материнского капитала, предназначенных для неродившихся детей.