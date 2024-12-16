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В МВД рассказали об ущербе от хищения материнского капитала в России

В МВД рассказали об ущербе от хищения материнского капитала в России

На данный момент зафиксировано 708 эпизодов незаконного получения социальных пособий и средств.В интервью ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал о случаях хищения социальных выплат и материнского капитала, предназначенных для неродившихся детей.

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