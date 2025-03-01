Тайна катастрофы Ил-12 на Кавказе: почему исчезнувший самолёт до сих пор не нашли

В 1948 году в районе Главного Кавказского хребта погиб пассажирский Ил-12. Казалось бы, война уже кончилась, что могло угрожать пассажирскому самолету в мирном небе? Хроника события Самолет был совсем новенький, его изготовили на московском заводе «Знамя труда» 26 августа 1948 года, и сразу же передали во 2-й транспортный авиаотряд Узбекского территориального управления ГВФ.