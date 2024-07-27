«Параноику» Хемингуэю казалось, что за ним следят

Нобелевский лауреат обожал выпивку и кошек. 21 июля – 125 лет со дня рождения знаменитого писателя. Эрнест Хемингуэй – главный мачо мировой литературы, кумир многих поколений, самый популярный зарубежный писатель в СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии