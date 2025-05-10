Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Советскому району майор полиции Алена Головко и старший лейтенант полиции Виталий Маньковский

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Советскому району майор полиции Алена Головко и старший лейтенант полиции Виталий Маньковскийжелают всем жителям и гостям Крыма праздничного настроения, безопасных дорог и #Хороших_выходныхЧитать подробнее>>> .
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