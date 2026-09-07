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Мировое обозрение

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Премьера Венгрии назвали отвратительным, трусливым червяком в прямом эфире

Премьера Венгрии назвали отвратительным, трусливым червяком в прямом эфире

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи устроили публичную перепалку в парламенте Будапешта, которая завершилась откровенными оскорблениями в прямом эфире телеканала М1.

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