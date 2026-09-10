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Амир Ибрагимов забил гол за «Манчестер Юнайтед» в Юношеской лиге УЕФА. Россиянин играл с капитанской повязкой

Амир Ибрагимов забил гол за «Манчестер Юнайтед» в Юношеской лиге УЕФА. Россиянин играл с капитанской повязкой

Российский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов отметился голом в матче Юношеской лиги УЕФА против азербайджанского «Сабаха».

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