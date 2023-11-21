Глава ФНС объяснил, с чем связаны налоговые претензии к блогерам

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров высказался о ситуации с поверками блогеров. Он отверг предположение что у проверок могут быть какие-либо политические причины, а главной проблемой, из-за которой возникли претензии налоговых органов, назвал быстрый рост бизнеса.