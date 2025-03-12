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«Мы, голландцы, знаем, как проигрывать по пенальти». Тренер «Ливерпуля» — о поражении «ПСЖ»

«Мы, голландцы, знаем, как проигрывать по пенальти». Тренер «Ливерпуля» — о поражении «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что удача отвернулась от его команды в ответном матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, где мерсисайдцы уступили по пенальти (1:4, основное время — 0:1).

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