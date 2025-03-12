Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что удача отвернулась от его команды в ответном матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, где мерсисайдцы уступили по пенальти (1:4, основное время — 0:1).