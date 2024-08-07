В Курской области пострадали 28 человек. Реакция в сети на утро 7 августа

Заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов сообщил, что число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28.
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