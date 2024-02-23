ООН: Великобритания пока не хочет соглашаться с тем, что у природы есть права

Правительство Великобритании никогда не сможет согласиться с тем, что природа или Мать-Земля имеют права, заявил в ООН представитель британского правительства из министерства окружающей среды, сообщает «Тhe guardian».
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