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Аргументы недели

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ООН: Великобритания пока не хочет соглашаться с тем, что у природы есть права

ООН: Великобритания пока не хочет соглашаться с тем, что у природы есть права

Правительство Великобритании никогда не сможет согласиться с тем, что природа или Мать-Земля имеют права, заявил в ООН представитель британского правительства из министерства окружающей среды, сообщает «Тhe guardian».

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