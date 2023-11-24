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Специалист предостерёг от бесконтрольного приёма антибиотиков при простуде

Специалист предостерёг от бесконтрольного приёма антибиотиков при простуде

Эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов подчеркнул в беседе с RT, что бесконтрольный приём антибиотиков для лечения простуды приводит к формированию резистентности микроорганизмов, что опасно как для человека, лечившего простуду таким способом, так и для других людей, которые могут быть инфицированы.

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