Le Monde: вопрос по ударам Украины вглубь России не решится до выборов в США

Президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в пятницу не смогли прийти к единому мнению по вопросу ударов вглубь России.
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