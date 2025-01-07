ТРОЕ #7 ТУСОВКИ. ПОЗОВ, ГАРАЕВ, ЩЕТКОВ, ЕФРЕМОВ, СТАРЫЙ. ВАМ СЮДА https://mediumsport.ru 0:00 - Начало 0:30 – В гостях Ефремов и Старый 3:14 – Тусовки Гостей и Ведущих 23:15 – Тусовки Футболистов 37:08 – Наш партнер, который делает разницу 53:20 – Тусовки Хоккеистов 1:16:42 – Тусовки Баскетболистов 1:33:10 – Итоги Баскетбол! Футбол! Хоккей! Три самых популярных вида спорта объединятся на этой площадке.