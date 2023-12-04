Немецкий автопром намерен вот-вот повторить судьбу «Титаника»

Вслед за печальными новостями из сферы шинной промышленности, заштормило немецкий автопром. Казалось, что потопить такую громаду невозможно, но у любой, даже самой могучей конструкции найдутся слабые места.
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