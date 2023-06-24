Районный будни

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Хороший пример Родины-матери. Военкор, мама 3 детей, красавица - Юля реально может мотивировать парнейЮлия Барановская ...
  • Николаевна
    Вот и хорошоТроим студентам у...
  • А Кудасов
    Длинные и не к месту названия. Куда лучше именно там напр. "Площадь Аляска".Москвичи выбрали ...

Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции

Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции

В городе усилили меры безопасности Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в столице массовые мероприятия, которые были ранее объявлены, отменены, поскольку в городе введен режим контртеррористической операции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх