DM: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но "пренебрег" послом Британии

ТАСС/Сергей Савостьянов Президент России Владимир Путин был приветлив во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пожимал чиновникам руки, хотя днем ранее отказался общаться с послом Великобритании, сославшись на санитарные нормы.
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