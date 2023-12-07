DM: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но "пренебрег" послом Британии

ТАСС/Сергей Савостьянов Президент России Владимир Путин был приветлив во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пожимал чиновникам руки, хотя днем ранее отказался общаться с послом Великобритании, сославшись на санитарные нормы.