Барабанов сделал передачу в матче с «Детройтом» – помог сравнять счет на 59-й. У него 1+2 в 3 матчах после травмы

Форвард «Сан-Хосе» стал одним из ассистентов при шайбе Томаша Гертла, за счет которой игра с «Детройтом» (6:5 ОТ) перешла в овертайм.
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