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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Грядёт катастрофа: "Окружённая бригада даёт последний бой в Авдеевке", — Times

Грядёт катастрофа: "Окружённая бригада даёт последний бой в Авдеевке", — Times

Британская газета опубликовала статью о 47-бригаде, окопавшийся в Авдеевке. На Западе уже публично заявляют, что город окружен, а падение Авдеевки как тотальную катастрофу украинского фронта - после этого русские беспрепятственно двинутся на Днепропетровск и даже на Киев.

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