Анна Седокова откровенно рассказала о жизни после смерти Яниса Тиммы в песне

Анна Седокова призналась, что ревела ночами под лестницей после смерти Яниса Тиммы Экс-участница легендарного трио «ВИА Гра» прервала молчание после трагической потери своего бывшего мужа, латвийского баскетболиста.
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