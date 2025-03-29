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Анна Седокова откровенно рассказала о жизни после смерти Яниса Тиммы в песне

Анна Седокова откровенно рассказала о жизни после смерти Яниса Тиммы в песне

Анна Седокова призналась, что ревела ночами под лестницей после смерти Яниса Тиммы Экс-участница легендарного трио «ВИА Гра» прервала молчание после трагической потери своего бывшего мужа, латвийского баскетболиста.

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