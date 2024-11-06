Врач Баранова назвала витамин, который поможет восстановить слизистую желудка и кишечника

От состояния слизистой оболочки органов ЖКТ зависит не только нормальное пищеварение. Проблемы с ней отразятся и на общем самочувствии, ведь усвоение питательных веществ и витаминов из еды будет нарушено.
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