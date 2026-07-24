Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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12 актеров, которых сравнили с их персонажами в одном и том же возрасте

12 актеров, которых сравнили с их персонажами в одном и том же возрасте

Во время просмотра фильмов зрители редко задумываются, сколько лет на самом деле героям на экране. Иногда персонажи выглядят гораздо старше или моложе своего возраста, а актёры настолько вживаются в роль, что разница становится почти незаметной.

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