12 актеров, которых сравнили с их персонажами в одном и том же возрасте

Во время просмотра фильмов зрители редко задумываются, сколько лет на самом деле героям на экране. Иногда персонажи выглядят гораздо старше или моложе своего возраста, а актёры настолько вживаются в роль, что разница становится почти незаметной.
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