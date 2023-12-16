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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Письмо рабам

Надо же. До сих пор находятся дурачки, набегающие ко мне в комментарии с криками «Зраднык! Зраднык!»Бесполезно, конечно же, но я всё же решил специально для таких написать отдельный текст.

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