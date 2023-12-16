Надо же. До сих пор находятся дурачки, набегающие ко мне в комментарии с криками «Зраднык! Зраднык!»Бесполезно, конечно же, но я всё же решил специально для таких написать отдельный текст.
Письмо рабам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Надо же. До сих пор находятся дурачки, набегающие ко мне в комментарии с криками «Зраднык! Зраднык!»Бесполезно, конечно же, но я всё же решил специально для таких написать отдельный текст.
Свежие комментарии