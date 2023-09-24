Венесуэла заявила о планах США разместить базы на спорной территории Гайаны

Правительство Соединённых Штатов Америки рассматривает возможность размещения военной базы на спорной территории Гайаны, заявил в субботу, 23 сентября, глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Правительство Соединённых Штатов Америки рассматривает возможность размещения военной базы на спорной территории Гайаны, заявил в субботу, 23 сентября, глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в ходе выступления на Генассамблее ООН.
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