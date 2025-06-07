Каникулы в Караганде: как развлечь школьников этим летом

Этим летом в Карагандинской области должны охватить отдыхом и занятостью более 152 тысяч школьников. Их ждут загородные и пришкольные лагеря, лингвистические и творческие площадки, спортивные мероприятия и проекты для подростков в дворовых клубах, сообщает gov.