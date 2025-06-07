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Каникулы в Караганде: как развлечь школьников этим летом

Каникулы в Караганде: как развлечь школьников этим летом

Этим летом в Карагандинской области должны охватить отдыхом и занятостью более 152 тысяч школьников. Их ждут загородные и пришкольные лагеря, лингвистические и творческие площадки, спортивные мероприятия и проекты для подростков в дворовых клубах, сообщает gov.

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