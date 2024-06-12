Депутат Кошелев рассказал, какие дома признают аварийными

Осенью прошлого года депутаты вместе с Минстроем приступили к обсуждению проблемы несейсмостойкого жилья в Камчатском крае и Иркутской области и искали эффективное решение, рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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