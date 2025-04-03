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Спутниковый археолог нашел «Звездные врата» под песками рядом с пирамидами в Египте

Спутниковый археолог нашел «Звездные врата» под песками рядом с пирамидами в Египте

Что это — военный объект, древняя ловушка или вход в параллельную реальность? В египетской пустыне, всего в 25 километрах от пирамид Гизы, пользователи Google Maps обнаружили странную структуру, отдаленно напоминающую гигантскую подкову.

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