Спутниковый археолог нашел «Звездные врата» под песками рядом с пирамидами в Египте

Что это — военный объект, древняя ловушка или вход в параллельную реальность? В египетской пустыне, всего в 25 километрах от пирамид Гизы, пользователи Google Maps обнаружили странную структуру, отдаленно напоминающую гигантскую подкову.
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