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Царьград

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Русский турист подхватил лихорадку денге во Вьетнаме

Русский турист подхватил лихорадку денге во Вьетнаме

Онемели ноги и поднялась температура: путешественник рассказал о симптомах опасного вируса.Отпуск в экзотической стране едва не обернулся трагедией для 33-летнего туриста из России.

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