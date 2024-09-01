Ирина Болгар связала смерть матери с ситуацией вокруг Павла Дурова

Ирина Болгар связала смерть матери со стрессом из-за ситуации с детьми Дурова Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей основателя мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова, связывает смерть своей матери с ситуацией вокруг миллиардера.
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