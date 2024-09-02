В Московской консерватории рассказали о ДТП, в котором пострадал фаготист Попов

Известный фаготист Валерий Попов, был пассажиром автомобиля, который попал в аварию в центре Москвы. Сейчас музыкант находится на обследовании в больнице, сообщила в беседе с РЕН ТВ концертмейстер консерватории имени П.
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