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Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»

Лучано Спаллетти высказался о краткосрочном пребывании Паоло Мальдини на посту технического директора Итальянской федерации футбола.

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