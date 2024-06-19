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В ЦИК России опровергли просьбу МГИК об отмене в Москве бумажного голосования

В ЦИК России опровергли просьбу МГИК об отмене в Москве бумажного голосования

МОСКВА (ИА Реалист). В ЦИК России опровергли отмену бумажного голосования. В опубликованных Центризбиркомом документах говорится, что Мосгоризбирком обратился в ЦИК с просьбой провести электронные выборы в Московскую городскую думу — наряду с бумажным голосованием — и получил одобрение.

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