В ЦИК России опровергли просьбу МГИК об отмене в Москве бумажного голосования

МОСКВА (ИА Реалист). В ЦИК России опровергли отмену бумажного голосования. В опубликованных Центризбиркомом документах говорится, что Мосгоризбирком обратился в ЦИК с просьбой провести электронные выборы в Московскую городскую думу — наряду с бумажным голосованием — и получил одобрение.