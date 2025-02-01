Афиша для детей на февраль: куда сходить всей семьей в Москве?

Февраль – последний зимний месяц, и хочется порадовать ребенка интересными событиями. В столице запланировано множество увлекательных мероприятий: театральные спектакли, мультимедийные шоу, мастер-классы и праздничные программы, посвященные Дню защитника Отечества.
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