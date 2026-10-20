В советское время существовали города, которых не было на картах. Люди жили в них десятилетиями, работали на заводах, водили детей в садики и школы, но за пределами своего периметра не могли сказать даже, где находятся.
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