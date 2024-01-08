Казахстану предрекли государственный переворот в 2024 году

Военный аналитик заявил, что в Центральной Азии полным ходом идёт подготовка свержения Токаева.Военный аналитик Владимир Прохватилов назвал точки на карте, где могут возникнуть в ближайшее время новые восстания в непосредственной близи у границ России.
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