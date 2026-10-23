Масадыков отметил, что страна может быть лишена членства в организации, если не выполняет свои обязательства, что в данном случае определяется статьей 25 Устава ОДКБ.
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