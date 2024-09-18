10 нововведений в армии, принятых Белоусовым

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СССР-Россия

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Комментарии
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Александр Денисов
А как генералам командовать БПЛА? Если у них при попытке поднять голову фуражка падает... непорядок... и строем не построить и матом не покрыть...
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