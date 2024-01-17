Какой сегодня праздник: 17 января – День детских изобретений

Каждый год по всему миру отмечают День детских изобретений (Kid Inventors' Day). Праздник посвящен представителям подрастающего поколения, чьи разработки сделали жизнь людей более удобной, эффективной и яркой.
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