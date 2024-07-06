Касаткина проиграла Бадосе на Уимблдоне

Дарья Касаткина завершила свое участие в Уимблдоне, проиграв испанке Пауле Бадосе в третьем круге. Матч продолжался два часа и 52 минуты и завершился со счетом 1:2 (7:6 (8:6), 4:6, 6:4) в пользу 93-й ракетки мира.
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