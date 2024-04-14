10 крутых концепт-каров, которые так и не добрались до конвейера

Конечно, не все концепты превращаются в итоге в серийные модели. Обычно это демонстрация публике нового стиля или технологий, но иногда они получаются настолько удачными, что хоронить такие идеи — просто грех.
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