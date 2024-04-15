Гонконг разрешил запуск ETF в биткоинах и Ethereum Комиссия по ценным бумагам и фь...

Гонконг разрешил запуск ETF в биткоинах и EthereumКомиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга одобрила запуск спотовых биржевых фондов (exchange traded fund или ETF), связанных с криптовалютами биткоин и Ethereum.
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