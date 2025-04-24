В Петербурге утвердили графики отключения горячего водоснабжения

В межотопительный период После окончания отопительного сезона теплоэнергетики приступят к проведению плановых работ по ремонту теплового оборудования и сетей, а также к гидравлическим испытаниям, что требует временного отключения горячего водоснабжения, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.